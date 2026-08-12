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Locales comerciales en venta en Francia metropolitana, Francia

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Burdeos
4
Provenza-Alpes-Costa Azul
111
Niza
99
Auvergne Rhone Alpes
8
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135 propiedades total found
De inversiones 1 050 m² en 26, Francia
UP UP
De inversiones 1 050 m²
26, Francia
Área 1 050 m²
Número de plantas 3
🌍 3-Apartment Building – Investment Opportunity in the Vosges, Near Gérardmer🏡 Descripción g…
$147,575
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Vendedor particular
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Propiedad comercial 74 m² en Saint Medard en Jalles, Francia
Propiedad comercial 74 m²
Saint Medard en Jalles, Francia
Área 74 m²
- Locales comerciales
$214,082
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Propiedad comercial 45 m² en París, Francia
Propiedad comercial 45 m²
París, Francia
Área 45 m²
🏙 París, 16o distrito – práctica privada o negocios💶 Precio: 529.000 €📐 Superficie: 45 m2🏢 P…
$617,156
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Agencia
ISIA
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TekceTekce
Propiedad comercial 60 m² en Niza, Francia
Propiedad comercial 60 m²
Niza, Francia
Área 60 m²
Aproveche todos los beneficios de una inversión de espacio habitable gestionada: rendimiento…
$163,635
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Hotel en Giverny, Francia
Hotel
Giverny, Francia
A solo 1 hora de París y a 15 minutos del famoso pueblo de Giverny, en el corazón del parque…
$6,03M
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Hotel 6 000 m² en Chemin du Milieu, Francia
Hotel 6 000 m²
Chemin du Milieu, Francia
Área 6 000 m²
Perla histórica cerca de ParísA solo 50 km de París se encuentra el Château Hôtel ★★★★★★ "Sl…
$19,39M
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Hotel en Cannes, Francia
Hotel
Cannes, Francia
Venta Exclusiva - Hotel 3★ - Edificio y Negocios - CannesUna rara oferta de inversión en el …
$9,23M
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De inversiones en Route Forestiere dOrleans, Francia
De inversiones
Route Forestiere dOrleans, Francia
En una de las regiones más prestigiosas de Francia, a solo 45 minutos de París, es una propi…
Precio en demanda
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Hotel 400 m² en 20, Francia
Hotel 400 m²
20, Francia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 3
El hotel está situado en el centro de la ciudad, junto al restaurante. Las habitaciones está…
$548,884
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Hotel en Berri, Francia
Hotel
Berri, Francia
En el corazón de la famosa región del castillo del Loira es un castillo totalmente restaurad…
$7,23M
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Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 4
Cap Dai es un lugar ideal para los amantes del Mediterráneo real. Este lugar, conocido por s…
$58,096
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Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 4
Cap Dai es un lugar ideal para los amantes del Mediterráneo real. Este lugar, conocido por s…
$58,096
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Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 2
Cap Dai es un lugar ideal para los amantes del Mediterráneo real. Este lugar, conocido por s…
$639,051
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Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 4
Cap Dai es un lugar ideal para los amantes del Mediterráneo real. Este lugar, conocido por s…
$58,096
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Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 3
Estacionamiento permanente
$96,826
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Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 2
Cap Dai es un lugar ideal para los amantes del Mediterráneo real. Este lugar, conocido por s…
$96,826
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Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 3
Estacionamiento permanente
$58,096
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Propiedad comercial en Sciez, Francia
Propiedad comercial
Sciez, Francia
Estacionamiento permanente
Precio en demanda
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Propiedad comercial en Marseille, Francia
Propiedad comercial
Marseille, Francia
Piso 1
Estacionamiento permanente
$121,033
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Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 3
Estacionamiento permanente
$58,096
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Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 2
Estacionamiento permanente
$67,778
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Propiedad comercial 59 m² en Ramonville Saint Agne, Francia
Propiedad comercial 59 m²
Ramonville Saint Agne, Francia
Área 59 m²
Al sur de Toulouse está bordeado por el río Ruisso Saint-Anh. Esta ubicación única tiene muc…
$143,981
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Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 2
Estacionamiento permanente
$58,096
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Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 4
Cap Dai es un lugar ideal para los amantes del Mediterráneo real. Este lugar, conocido por s…
$58,096
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Propiedad comercial 150 m² en Tolosa, Francia
Propiedad comercial 150 m²
Tolosa, Francia
Área 150 m²
Situado en el corazón del nuevo barrio, el Eco-distrito combina comodidad y desarrollo de se…
$519,374
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Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 1
Cap Dai es un lugar ideal para los amantes del Mediterráneo real. Este lugar, conocido por s…
$58,096
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Propiedad comercial en Sciez, Francia
Propiedad comercial
Sciez, Francia
Estacionamiento permanente
Precio en demanda
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Propiedad comercial en Tourcoing, Francia
Propiedad comercial
Tourcoing, Francia
Estacionamiento permanente
Precio en demanda
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Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 3
Estacionamiento permanente
$58,096
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Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 2
Estacionamiento permanente
$77,460
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