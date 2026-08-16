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Locales comerciales en venta en Niza, Francia

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99 propiedades total found
Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 3
Cap Dai es un lugar ideal para los amantes del Mediterráneo real. Este lugar, conocido por s…
$77,460
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Propiedad comercial en Cap dAil, Francia
Propiedad comercial
Cap dAil, Francia
Piso 3
Estacionamiento permanente
$58,096
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Estacionamiento permanente
$87,143
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Piso 2
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$639,051
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Cap dAil, Francia
Piso 3
Cap Dai es un lugar ideal para los amantes del Mediterráneo real. Este lugar, conocido por s…
$65,841
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TekceTekce
Propiedad comercial 60 m² en Niza, Francia
Propiedad comercial 60 m²
Niza, Francia
Área 60 m²
Aproveche todos los beneficios de una inversión de espacio habitable gestionada: rendimiento…
$163,635
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Cap Dai es un lugar ideal para los amantes del Mediterráneo real. Este lugar, conocido por s…
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Piso 4
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Propiedad comercial en Niza, Francia
Propiedad comercial
Niza, Francia
Aproveche todos los beneficios de una inversión de espacio habitable gestionada: rendimiento…
Precio en demanda
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Propiedad comercial en Niza, Francia
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Cap dAil, Francia
Piso 1
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Cap dAil, Francia
Piso 2
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$77,460
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Cap dAil, Francia
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