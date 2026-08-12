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Hoteles en venta en Francia metropolitana, Francia

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6 propiedades total found
Hotel en Giverny, Francia
Hotel
Giverny, Francia
A solo 1 hora de París y a 15 minutos del famoso pueblo de Giverny, en el corazón del parque…
$6,03M
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Hotel 6 000 m² en Chemin du Milieu, Francia
Hotel 6 000 m²
Chemin du Milieu, Francia
Área 6 000 m²
Perla histórica cerca de ParísA solo 50 km de París se encuentra el Château Hôtel ★★★★★★ "Sl…
$19,39M
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Hotel en Cannes, Francia
Hotel
Cannes, Francia
Venta Exclusiva - Hotel 3★ - Edificio y Negocios - CannesUna rara oferta de inversión en el …
$9,23M
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TekceTekce
Hotel 400 m² en 20, Francia
Hotel 400 m²
20, Francia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Número de plantas 3
El hotel está situado en el centro de la ciudad, junto al restaurante. Las habitaciones está…
$548,884
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Hotel en Berri, Francia
Hotel
Berri, Francia
En el corazón de la famosa región del castillo del Loira es un castillo totalmente restaurad…
$7,23M
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Hotel 1 837 m² en Saint Tropez, Francia
Hotel 1 837 m²
Saint Tropez, Francia
Habitaciones 38
Área 1 837 m²
VENTA DE UN HOTEL DE 5* SOBRE EL COTE d'AZUR EN EL ÁREA DE SAINT-TROPEZ, 28,5 millones de eu…
$33,33M
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