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Locales comerciales en venta en Isla de Francia, Francia

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3 propiedades total found
Propiedad comercial 45 m² en París, Francia
Propiedad comercial 45 m²
París, Francia
Área 45 m²
🏙 París, 16o distrito – práctica privada o negocios💶 Precio: 529.000 €📐 Superficie: 45 m2🏢 P…
$617,156
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Agencia
ISIA
Idiomas hablados
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Hotel 6 000 m² en Chemin du Milieu, Francia
Hotel 6 000 m²
Chemin du Milieu, Francia
Área 6 000 m²
Perla histórica cerca de ParísA solo 50 km de París se encuentra el Château Hôtel ★★★★★★ "Sl…
$19,39M
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De inversiones en Route Forestiere dOrleans, Francia
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