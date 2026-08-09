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Locales comerciales en venta en Occitania, Francia

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Tolosa
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3 propiedades total found
Propiedad comercial 59 m² en Ramonville Saint Agne, Francia
Propiedad comercial 59 m²
Ramonville Saint Agne, Francia
Área 59 m²
Al sur de Toulouse está bordeado por el río Ruisso Saint-Anh. Esta ubicación única tiene muc…
$143,981
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Propiedad comercial 283 m² en Tolosa, Francia
Propiedad comercial 283 m²
Tolosa, Francia
Área 283 m²
La zona de estar consta de sólo 21 apartamentos en 4 niveles. Los apartamentos de 1-4 dormit…
$987,624
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Propiedad comercial 150 m² en Tolosa, Francia
Propiedad comercial 150 m²
Tolosa, Francia
Área 150 m²
Situado en el corazón del nuevo barrio, el Eco-distrito combina comodidad y desarrollo de se…
$519,374
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