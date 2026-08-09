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Apartamentos en venta en Alpes Marítimos, Francia

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Cannes
39
Antibes
96
Grasse
562
Niza
557
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1 119 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Cannes, Francia
Ático Ático 5 habitaciones
Cannes, Francia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 750 m²
El Arte de Vivir entre el Cielo y el Mar – Un Ático Excepcional en CannesHay residencias que…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$232,603
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Apartamento 4 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 3
Oferta rara en Cannes - el apartamento perfecto de 4 dormitorios ✨Ofrecemos un lujoso aparta…
$1,15M
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LDV InvestLDV Invest
Ático Ático 2 habitaciones en Avenue Camille Blanc, Francia
Ático Ático 2 habitaciones
Avenue Camille Blanc, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Excepcional Ático con terraza en la azotea y vista panorámica del marOfrecemos un raro ático…
$9,90M
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 3
Este espacio habitable en el corazón de la Bahía de Bes des Ange es ideal para alquilar. Sit…
$346,250
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Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 3
📍 Nice – Avenue des Arènes de CimiezCosto:265.000 €Luz a la venta.Apartamento de 3 habitacio…
$314,608
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Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 3/6
Residencia en el barrio de Montfleury, a 2 minutos a pie de la calle Antibes y a 5-7 minutos…
$680,000
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación en Niza, Francia
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitación
Niza, Francia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 8
An elegant neighborhood, located in the heart of the city. in the Morskogo port area, home t…
$541,417
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Estudio 1 habitacion en Niza, Francia
Estudio 1 habitacion
Niza, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 1
En el corazón de la ciudad, el espacio de vida estudiantil está cerca de la Facultad de Dere…
$91,675
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Apartamento en Niza, Francia
Apartamento
Niza, Francia
📍 BonitoPromenade des Anglais France 🇫🇷 Prestigioso y codiciado área de Baumettes, situado a…
$641,591
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Apartamento en Cannes, Francia
Apartamento
Cannes, Francia
Квартира в Каннах площадью 60 м2 с террасой  20 м2, с видом на море Комиссия агентства…
$448,173
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 2
Área 51 m²
Piso 2
$417,126
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Apartamento 4 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
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Apartamento 4 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 4
Área 77 m²
Piso 3
$461,860
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Apartamento 3 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamentos excepcionales con vistas panorámicas al marEn una prestigiosa residencia privad…
$1,98M
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Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
NICE – CARRé D’;OR | NEW MODERN RESIDENCE | EXCLUSIVE OFFERFrench Riviera. Prestige. Modern …
$1,15M
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Apartamento 2 habitaciones en Cannes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Cannes - La Croisette Silencio Exclusivo apartamento con vistas panorámicas al marEn el cora…
$1,99M
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 6
Este espacio habitable en el corazón de la Bahía de Bes des Ange es ideal para alquilar. Sit…
$382,269
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Apartamento en Niza, Francia
Apartamento
Niza, Francia
💶 119.000 €📍 Francia, Niza (06000), centro de la ciudad, distrito de Vernier, Rue Trachel🏡 E…
$138,352
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Estudio 2 habitaciones en Cannes, Francia
Estudio 2 habitaciones
Cannes, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/6
Estudio de Inversión con Terraza y Vista Mar en la CroisetteCannes · Boulevard de la Croiset…
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Agencia
Hotel Invest
Idiomas hablados
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Apartamento 3 habitaciones en Avenue Camille Blanc, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Avenue Camille Blanc, Francia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Apartamento de lujo en Mareterra Monaco - una oferta excepcional en primera líneaSumérgete e…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Dormitorios 2
Área 37 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$217,858
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Apartamento en Chemin du Chien Bleu, Francia
Apartamento
Chemin du Chien Bleu, Francia
$533,452
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International real estate agency Habita
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Apartamento 2 habitaciones en Antibes, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Antibes, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 40 m²
Número de plantas 4
Complejo residencial – Antibes, Costa Azul, Francia
$293,434
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Apartamento 3 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 3
Área 60 m²
Piso 14
Silencio Apartamentos
$449,660
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 7
Este espacio habitable en el corazón de la Bahía de Bes des Ange es ideal para alquilar. Sit…
$398,536
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Apartamento 1 habitacion en Saint Laurent du Var, Francia
Apartamento 1 habitacion
Saint Laurent du Var, Francia
Dormitorios 1
Área 24 m²
Piso 1
Este espacio habitable en el corazón de la Bahía de Bes des Ange es ideal para alquilar. Sit…
$256,782
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Estudio 1 habitacion en Niza, Francia
Estudio 1 habitacion
Niza, Francia
Dormitorios 1
Área 19 m²
Piso 6
En el corazón de la ciudad, el espacio de vida estudiantil está cerca de la Facultad de Dere…
$98,762
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Apartamento 2 habitaciones en Niza, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Niza, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 3
Espacio de vida de lujo en un entorno innovador y ambientalmente responsable. Esta arquitect…
$358,856
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Apartamento 3 habitaciones en Le Cannet, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Le Cannet, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 3
Una verdadera ciudad urbana, estudiantil y cultural, Le Cannet combina las comodidades y com…
$441,526
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Tipos de propiedades en Alpes Marítimos

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2 habitaciones
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Parámetros de las propiedades en Alpes Marítimos, Francia

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