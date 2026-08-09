Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Francia
  3. Roquebrune Cap Martin
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Roquebrune Cap Martin, Francia

;
1 habitación
4
2 habitaciones
3
Apartamento Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
El nuevo proyecto, a 15 minutos de Mónaco, situado en el corazón del animado distrito de Car…
$389,240
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$372,276
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 7
El apartamento en Cap Maarten es un lujoso apartamento nuevo de 157 m2, situado a solo 15 mi…
$578,632
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 2
Área 39 m²
Piso 5
Silencio Apartamentos
$254,342
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 39 m²
Número de plantas 6
Complejo residencial – Roquebrune — Cap-Martin, Costa Azul, Francia
$277,756
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Sentier Touristique Bord de Mer, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Sentier Touristique Bord de Mer, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 6
Apartamento en Roquebrune-Cap-Martin, Francia, con una superficie de 67,38 m2, ofrece una co…
$662,289
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en 35, Francia
Apartamento 4 habitaciones
35, Francia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
El apartamento en Cap Maarten es un lujoso apartamento nuevo de 157 m2, situado a solo 15 mi…
$2,74M
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Nuevo edificio a 15 minutos de Mónaco.Este nuevo proyecto, situado en el corazón del animado…
$661,127
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 1 habitacion
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 6/7
El apartamento en Cap Maarten es un lujoso apartamento nuevo de 157 m2, situado a solo 15 mi…
$424,098
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Roquebrune Cap Martin, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Roquebrune Cap Martin, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$365,421
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir