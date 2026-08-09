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Propiedades residenciales en venta en Vienne, Francia

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apartamentos
49
casas independientes
4
93 propiedades total found
Castillo en Chatellerault, Francia
Castillo
Chatellerault, Francia
Hermoso castillo del siglo XIX, 5 dormitorios y baños, rodeado de un gran parque, casa de hu…
$1,28M
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Castillo 26 habitaciones en Poitiers, Francia
Castillo 26 habitaciones
Poitiers, Francia
Habitaciones 26
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Un castillo excepcional de finales del siglo XIX en el corazón de Poitou, distinguido por un…
$2,93M
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Castillo 30 habitaciones en , Francia
Castillo 30 habitaciones
, Francia
Habitaciones 30
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 500 m²
Una rara oferta en el mercado de prestigiosas propiedades inmobiliarias en Francia es un cas…
$2,11M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Roussillon, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Roussillon, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 2
Ambiente rural, patrimonio histórico y vida activa se combinan en Roussillon, ofreciéndote u…
$248,010
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Castillo 10 habitaciones en Anjou, Francia
Castillo 10 habitaciones
Anjou, Francia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Magnífico castillo del siglo XIX en venta en AnjouEn una zona pintoresca y tranquila, al sal…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 57 m²
Silencio Apartamentos
$296,287
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Apartamento 5 habitaciones en Roussillon, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Roussillon, Francia
Dormitorios 5
Área 96 m²
Ambiente rural, patrimonio histórico y vida activa se combinan en Roussillon, ofreciéndote u…
$314,297
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Silencio Apartamentos
$335,792
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Apartamento 4 habitaciones en Roussillon, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Roussillon, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Ambiente rural, patrimonio histórico y vida activa se combinan en Roussillon, ofreciéndote u…
$296,868
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Apartamento 3 habitaciones en Pont Eveque, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pont Eveque, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 1
Descubre nuevos alojamientos en el corazón de Pont Evec, en una zona tranquila y residencial…
$231,220
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Apartamento 4 habitaciones en Roussillon, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Roussillon, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Ambiente rural, patrimonio histórico y vida activa se combinan en Roussillon, ofreciéndote u…
$277,116
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Apartamento 5 habitaciones en Roussillon, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Roussillon, Francia
Dormitorios 5
Área 93 m²
Ambiente rural, patrimonio histórico y vida activa se combinan en Roussillon, ofreciéndote u…
$308,487
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Apartamento 5 habitaciones en Roussillon, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Roussillon, Francia
Dormitorios 5
Área 93 m²
Ambiente rural, patrimonio histórico y vida activa se combinan en Roussillon, ofreciéndote u…
$284,087
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Apartamento 5 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 5
Área 108 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$440,364
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Apartamento 4 habitaciones en Pont Eveque, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Pont Eveque, Francia
Dormitorios 4
Área 76 m²
Piso 1
Descubre nuevos alojamientos en el corazón de Pont Evec, en una zona tranquila y residencial…
$300,459
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Castillo 10 habitaciones en Poitiers, Francia
Castillo 10 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 10
Área 700 m²
Número de plantas 2
Elegante castillo del siglo XVIII en buen estado de vida, a 27 km de Poitiers (aeropuerto, T…
$2,14M
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Silencio Apartamentos
$323,011
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Apartamento 2 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 2
Área 40 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$224,249
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Piso 1
Silencio Apartamentos
$304,421
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$302,097
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Apartamento 3 habitaciones en Pont Eveque, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pont Eveque, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 1
Descubre nuevos alojamientos en el corazón de Pont Evec, en una zona tranquila y residencial…
$255,597
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Silencio Apartamentos
$304,421
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Apartamento 2 habitaciones en Roussillon, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Roussillon, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
Piso 3
Ambiente rural, patrimonio histórico y vida activa se combinan en Roussillon, ofreciéndote u…
$187,237
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Apartamento 5 habitaciones en Roussillon, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Roussillon, Francia
Dormitorios 5
Área 92 m²
Ambiente rural, patrimonio histórico y vida activa se combinan en Roussillon, ofreciéndote u…
$297,449
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Apartamento 2 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 2
Área 38 m²
Piso 2
Silencio Apartamentos
$212,630
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Apartamento 4 habitaciones en Roussillon, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Roussillon, Francia
Dormitorios 4
Área 83 m²
Piso 2
Ambiente rural, patrimonio histórico y vida activa se combinan en Roussillon, ofreciéndote u…
$258,396
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Apartamento 5 habitaciones en Roussillon, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Roussillon, Francia
Dormitorios 5
Área 92 m²
Ambiente rural, patrimonio histórico y vida activa se combinan en Roussillon, ofreciéndote u…
$292,802
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Apartamento 4 habitaciones en Pont Eveque, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Pont Eveque, Francia
Dormitorios 4
Área 76 m²
Piso 2
Descubre nuevos alojamientos en el corazón de Pont Evec, en una zona tranquila y residencial…
$305,060
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Apartamento 3 habitaciones en Pont Eveque, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Pont Eveque, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 2
Descubre nuevos alojamientos en el corazón de Pont Evec, en una zona tranquila y residencial…
$255,539
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Apartamento 3 habitaciones en Poitiers, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Poitiers, Francia
Dormitorios 3
Área 72 m²
Piso 4
Silencio Apartamentos
$341,602
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