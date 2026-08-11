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Propiedades residenciales en venta en Albertville, Francia

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apartamentos
36
36 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Oferta excepcional para invertir : descuento 2000 euros - 1 habitación. Dirección para elegi…
$249,857
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 68 m²
Piso 4
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$266,589
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 4
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$259,617
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 3
Oferta excepcional para invertir : descuento 2000 euros - 1 habitación. Dirección para elegi…
$258,223
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 5
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 1
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$216,859
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
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$174,017
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 68 m²
Piso 1
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 4
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$197,934
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 4
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$219,648
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Apartamento 4 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Piso 1
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 1
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$254,040
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 2
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
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Saint Nicolas, Francia
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
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Apartamento 4 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 2
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 2
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 68 m²
Piso 3
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 4
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 68 m²
Piso 2
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$251,252
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 68 m²
Piso 3
Oferta excepcional para invertir : descuento 2000 euros - 1 habitación. Dirección para elegi…
$262,406
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 66 m²
Oferta excepcional para invertir : descuento 2000 euros - 1 habitación. Dirección para elegi…
$226,573
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 3
Oferta excepcional para invertir : descuento 2000 euros - 1 habitación. Dirección para elegi…
$256,829
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Apartamento 4 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 4
Área 84 m²
Piso 4
Oferta excepcional para invertir : descuento 2000 euros - 1 habitación. Dirección para elegi…
$323,066
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Apartamento 2 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Piso 3
Oferta excepcional para invertir : descuento 2000 euros - 1 habitación. Dirección para elegi…
$219,648
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 68 m²
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Apartamento 3 habitaciones en Saint Nicolas, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Saint Nicolas, Francia
Dormitorios 3
Área 67 m²
Piso 1
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Parámetros de las propiedades en Albertville, Francia

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