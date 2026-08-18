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Propiedades residenciales en venta en Gex, Francia

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apartamentos
21
22 propiedades total found
Castillo 8 habitaciones en 1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Francia
Castillo 8 habitaciones
1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Francia
Dormitorios 8
Área 1 500 m²
Número de plantas 3
Un castillo único a 10 km del centro de Ginebra en el lado francés, a 3 km del lago Leman.El…
$14,93M
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Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Apartamento 4 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 4
Área 86 m²
Piso 1
Descubra este nuevo lugar privilegiado para vivir, situado en Ornex, a pocos kilómetros de l…
$597,803
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Apartamento 4 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 4
Área 86 m²
Piso 2
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$611,746
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 2
Área 54 m²
Piso 2
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$414,802
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Apartamento 3 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
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$468,250
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Apartamento 3 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 3
Área 64 m²
Piso 1
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$404,345
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 2
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$356,126
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Apartamento 3 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
Piso 2
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$490,907
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Apartamento 4 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 4
Área 93 m²
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$661,127
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Apartamento 3 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Piso 1
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$515,308
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Apartamento 4 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 4
Área 93 m²
Piso 1
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$653,575
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Apartamento 2 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
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$313,716
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Apartamento 3 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Piso 1
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$504,269
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Apartamento 5 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 5 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 5
Área 101 m²
Piso 2
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$759,309
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Apartamento 3 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
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$497,298
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Apartamento 3 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 3
Área 65 m²
Piso 1
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$449,660
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Apartamento 4 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 4
Área 93 m²
Piso 1
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$654,737
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Apartamento 2 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 2
Área 48 m²
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$345,669
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Apartamento 3 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Piso 2
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$532,155
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Apartamento 2 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
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$391,564
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Apartamento 3 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 3
Área 70 m²
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$512,403
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Apartamento 3 habitaciones en Ornex, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Ornex, Francia
Dormitorios 3
Área 73 m²
Piso 2
Descubra este nuevo lugar privilegiado para vivir, situado en Ornex, a pocos kilómetros de l…
$485,679
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