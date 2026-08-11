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Propiedades residenciales en venta en Bonneville, Francia

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Passy
63
Cluses
10
74 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Aproveche el centro de la ciudad y la proximidad al Valle, a pocos minutos de las pistas de …
$354,151
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Apartamento 3 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 3
Área 69 m²
Piso 2
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$372,393
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Apartamento 4 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 4
Área 88 m²
Aproveche el centro de la ciudad y la proximidad al Valle, a pocos minutos de las pistas de …
$494,742
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Cluses, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Cluses, Francia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Silencio Apartamentos
$267,240
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Apartamento 3 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 2
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$346,830
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 1
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$282,344
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
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$298,379
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Apartamento 3 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 3
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$366,002
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Apartamento 3 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 3
Área 74 m²
Piso 4
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$481,380
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 3
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$274,211
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Apartamento 3 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 3
Área 59 m²
Piso 2
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$329,983
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
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$299,773
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
Piso 1
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$269,563
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Apartamento 3 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 3
Área 62 m²
Piso 2
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$367,513
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 2
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$292,569
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Apartamento 3 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 2
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$338,116
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 44 m²
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$297,449
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 47 m²
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$309,998
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 52 m²
Piso 1
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$322,779
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Apartamento 3 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
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$353,221
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Apartamento 3 habitaciones en Cluses, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cluses, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 3
Silencio Apartamentos
$283,700
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Apartamento 3 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 2
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$352,640
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 43 m²
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$271,887
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
Piso 3
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$300,703
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 46 m²
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$304,188
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Apartamento 2 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 2 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 2
Área 45 m²
Piso 2
Aproveche el centro de la ciudad y la proximidad al Valle, a pocos minutos de las pistas de …
$288,154
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Apartamento 4 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 4 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 4
Área 102 m²
Piso 4
Aproveche el centro de la ciudad y la proximidad al Valle, a pocos minutos de las pistas de …
$582,117
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Apartamento 3 habitaciones en Passy, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Passy, Francia
Dormitorios 3
Área 61 m²
Piso 1
Aproveche el centro de la ciudad y la proximidad al Valle, a pocos minutos de las pistas de …
$344,507
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Villa en Passy, Francia
Villa
Passy, Francia
Dormitorios 4
Área 106 m²
Aproveche el centro de la ciudad y la proximidad al Valle, a pocos minutos de las pistas de …
$697,147
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Apartamento 3 habitaciones en Cluses, Francia
Apartamento 3 habitaciones
Cluses, Francia
Dormitorios 3
Área 63 m²
Piso 2
Situado entre Annemass y Chamonix, la ciudad de Clouse reúne muchos negocios atractivos. Cer…
$284,320
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