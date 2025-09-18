Las oficinas de nuestra agencia, ZULU VIP, están ubicadas en Batumi, Georgia.
Nuestra empresa vende proyectos especiales en la primera línea del mar.
La industria inmobiliaria sigue creciendo en esta región. El gobierno apoya esta industria, proporciona una respuesta rápida al registro de propiedades en el registro civil y transfiere los derechos de propiedad a los compradores en menos de una hora.
Un factor atractivo para los compradores de apartamentos en Batumi es que tienen ventajas tales como: no impuestos municipales, bajos aranceles para el agua, el gas y la electricidad.
Le ofrecemos una amplia gama de servicios relacionados con la propiedad en un solo paquete. Nuestro servicio se centra en usted y sus deseos. Su tarea es contactarnos - todo lo demás es nuestro negocio.
- Le ofrecemos opciones asequibles con varios beneficios, usted elige de acuerdo a su gusto;
- Le ayudaremos con todos los procedimientos relacionados con el contrato y el registro de bienes raíces.
- Traduciremos el contrato en hebreo, ruso e inglés, y también le proporcionaremos servicios notarios, si es necesario;
- Le ayudaremos a abrir una cuenta bancaria y enviar recursos sin pérdidas;
- Nos ocuparemos de la renovación y diseño de los apartamentos para decorarlos según su gusto;
- Monitorearemos su casa en su ausencia;
- Le ofrecemos servicios BNB, alquiler de apartamentos;
- Remitiremos los ingresos de alquiler a su cuenta