Servicios

Le ofrecemos una amplia gama de servicios relacionados con la propiedad en un solo paquete. Nuestro servicio se centra en usted y sus deseos. Su tarea es contactarnos - todo lo demás es nuestro negocio.

- Le ofrecemos opciones asequibles con varios beneficios, usted elige de acuerdo a su gusto;

- Le ayudaremos con todos los procedimientos relacionados con el contrato y el registro de bienes raíces.



- Traduciremos el contrato en hebreo, ruso e inglés, y también le proporcionaremos servicios notarios, si es necesario;

- Le ayudaremos a abrir una cuenta bancaria y enviar recursos sin pérdidas;

- Nos ocuparemos de la renovación y diseño de los apartamentos para decorarlos según su gusto;

- Monitorearemos su casa en su ausencia;

- Le ofrecemos servicios BNB, alquiler de apartamentos;

- Remitiremos los ingresos de alquiler a su cuenta