Sobre el desarrollador

MR Private es una galería de propiedades coleccionables de lujo, donde cada proyecto es una obra distinta del arte. Estas residencias representan el pináculo del lujo moderno y la comodidad. Ofrecen un sentido único de privacidad en el corazón mismo de Moscú, con un formato exclusivo e íntimo y una arquitectura a medida. Esta combinación de ventajas, completada por un servicio atento de conserjería y una comunidad de residentes de mente similar, es lo que hace que los proyectos privados de MR sean verdaderamente excepcionales. MR Private's mission is to craft future living space with a deep respect for heritage and meticulous attention to every detail.