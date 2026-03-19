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MR

Rusia, Moscú
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www.mr-group.ru/private
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Sobre el desarrollador

MR Private es una galería de propiedades coleccionables de lujo, donde cada proyecto es una obra distinta del arte. Estas residencias representan el pináculo del lujo moderno y la comodidad. Ofrecen un sentido único de privacidad en el corazón mismo de Moscú, con un formato exclusivo e íntimo y una arquitectura a medida. Esta combinación de ventajas, completada por un servicio atento de conserjería y una comunidad de residentes de mente similar, es lo que hace que los proyectos privados de MR sean verdaderamente excepcionales. MR Private's mission is to craft future living space with a deep respect for heritage and meticulous attention to every detail.

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Edificio de apartamentos One
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Edificio de apartamentos One
Moscú, Rusia
de
$625,002
Año de construcción 2030
Número de plantas 90
Área 33–110 m²
180 objetos inmobiliarios 180
El nuevo complejo residencial premium, ONE, está situado en el corazón mismo de la vida empresarial de Rusia – Moscú-Ciudad, un símbolo de energía moderna, ambición y un imán para las principales corporaciones e inversores del mundo. ONE disfruta de una ubicación incomparable cerca de las ar…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.7 – 66.6
592,453 – 1,10M
Apartamentos 2 habitaciones
67.1 – 93.4
1,01M – 1,48M
Apartamentos 3 habitaciones
97.1 – 109.9
1,57M – 1,74M
Desarrollador
MR
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Desarrollador
MR
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English, Русский
Edificio de apartamentos CLOS 17
Edificio de apartamentos CLOS 17
Edificio de apartamentos CLOS 17
Edificio de apartamentos CLOS 17
Edificio de apartamentos CLOS 17
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Edificio de apartamentos CLOS 17
Moscú, Rusia
de
$2,92M
Año de construcción 2026
Área 97–218 m²
17 objetos inmobiliarios 17
Clos 17 es la casa familiar perfecta, situada en una calle tranquila en el histórico Starovagankovsky Lane, a pocos pasos del Kremlin. Ofrece residencias y áticos exclusivos para aquellos que valoran la privacidad absoluta, una comunidad distinguida y la vida rodeada de monumentos culturales…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
96.9 – 105.9
2,77M – 3,85M
Apartamentos 2 habitaciones
152.6 – 153.5
4,18M – 5,40M
Apartamentos 3 habitaciones
217.7
6,10M – 7,79M
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English, Русский
Edificio de apartamentos LUCE
Edificio de apartamentos LUCE
Edificio de apartamentos LUCE
Edificio de apartamentos LUCE
Edificio de apartamentos LUCE
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Edificio de apartamentos LUCE
Moscú, Rusia
de
$2,61M
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
Área 78–303 m²
27 objetos inmobiliarios 27
Venta: Apartamento de 2 habitaciones, 144.57 m2, situado en la 2 planta de la residencia familiar de Luce. Luce es una residencia de lujo en el centro histórico de Moscú, a pasos del Kremlin. Se compone de 43 apartamentos y 3 amplios áticos diseñados para aquellos que valoran la privacidad,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
78.3 – 96.6
2,48M – 3,40M
Apartamentos 2 habitaciones
142.4 – 170.9
4,24M – 6,01M
Apartamentos 3 habitaciones
194.0 – 296.1
5,92M – 9,00M
Apartamentos 4 habitaciones
257.8 – 302.6
9,22M – 14,43M
Desarrollador
MR
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English, Русский
Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
Edificio de apartamentos NICOLE
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Edificio de apartamentos NICOLE
Moscú, Rusia
de
$2,46M
Año de construcción 2028
Área 61–265 m²
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Heatherwick Studio y Paris Classical Architecture traen su talento inconmensurable a la tarea de reconstruir lo que una vez fue — y pronto volverá a ser— el barrio más deseable de Moscú. La arquitectura reinventa el patrimonio atreviéndose a reimaginar fachadas históricas de larga data con a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.8 – 152.9
2,33M – 10,90M
Apartamentos 2 habitaciones
95.0 – 190.8
3,73M – 10,47M
Apartamentos 3 habitaciones
164.1 – 241.9
5,56M – 12,20M
Apartamentos 4 habitaciones
264.3 – 265.0
9,48M – 10,08M
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MR
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English, Русский
Edificio de apartamentos Forum
Edificio de apartamentos Forum
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Edificio de apartamentos Forum
Moscú, Rusia
de
$1,93M
Año de construcción 2026
Número de plantas 13
Área 73–176 m²
17 objetos inmobiliarios 17
Un apartamento de 2 habitaciones con una superficie total de 121.21 m2 en la 5a planta está ahora disponible para la compra del desarrollador, MR Private. FORUM Club House es el hito arquitectónico de Tsvetnoy Boulevard. Su arquitectura audaz es el trabajo de la oficina de vanguardia "Tsyma…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
73.4 – 73.5
1,83M – 1,89M
Apartamentos 2 habitaciones
86.6 – 145.9
2,04M – 4,32M
Apartamentos 3 habitaciones
148.6 – 176.3
3,80M – 5,43M
Desarrollador
MR
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MR
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English, Русский
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