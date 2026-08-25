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Villas en venta en Condado de Zagreb, Croacia

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Villa en Dugo Selo, Croacia
Villa
Dugo Selo, Croacia
Dormitorios 3
Área 162 m²
Situado en una zona verde tranquila a solo 15 minutos en coche de Zagreb, esta moderna casa …
$578 724
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Villa en Grad Samobor, Croacia
Villa
Grad Samobor, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 286 m²
Villa moderna de lujo en venta en Samobor, Donji Giznik. Esta exclusiva propiedad contemporá…
$1,02M
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Villa 10 habitaciones en Grad Samobor, Croacia
Villa 10 habitaciones
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 900 m²
Samobor Hermosa mansión con una superficie total de 570 m2 con un edificio auxiliar de 463m…
$1,14M
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