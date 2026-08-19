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Propiedades residenciales en venta en Opcina Solta, Croacia

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casas independientes
15
16 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Necujam, Croacia
Casa 3 habitaciones
Necujam, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 279 m²
Mar : 600 m Espacio interior: 279 m2 Tamaño de la parcela: 430 m2 Dormitorios: 4 Baños: 3 Es…
Precio en demanda
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Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
Propiedad rara en la primera línea de la isla de Solta - villa con parcela de 2000 m2!Situad…
$1,58M
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Villa en Grohote, Croacia
Villa
Grohote, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Villa única moderna en la primera línea al mar en la isla Solta!Villa está en la etapa final…
Precio en demanda
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 254 m²
Un nuevo complejo de primera fila de lujo rodeado de naturaleza mediterránea prístina en la …
$1,72M
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Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 278 m²
Villa de lujo en venta en Isla Šolta – Exclusiva propiedad Vista Mar en Dalmacia!Unique Aura…
$1,39M
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Casa 7 habitaciones en Stomorska, Croacia
Casa 7 habitaciones
Stomorska, Croacia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Šolta, Stomorska, casa unifamiliar de aprox. 167 m2 en dos plantas en una parcela de aprox. …
$807,429
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TekceTekce
Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 230 m²
Turn-Key Luxury Seaview Villa en venta en Šolta Island – ¡Solo a 80 metros del mar!Exclusiva…
$925,958
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Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 828 m²
Fascinatung 1st line villa moderna como parte de un nuevo complejo de lujo rodeado de natura…
$4,46M
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Villa en Necujam, Croacia
Villa
Necujam, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Villa de estilo moderno en un entorno sereno en Šolta, aproximadamente a 1 km del mar!Ubicad…
$2,29M
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Casa 11 habitaciones en Maslinica, Croacia
Casa 11 habitaciones
Maslinica, Croacia
Habitaciones 11
Nº de cuartos de baño 3
Área 272 m²
Šolta, Maslinica, dos casas en un bloque (desprendido) en las inmediaciones del mar - aprox.…
$807,429
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Casa 2 habitaciones en Grohote, Croacia
Casa 2 habitaciones
Grohote, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Estamos vendiendo una pequeña casa con piscina en el centro de Grohot en la isla de Solta. L…
$230,694
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Casa 4 habitaciones en Maslinica, Croacia
Casa 4 habitaciones
Maslinica, Croacia
Habitaciones 4
Área 249 m²
Número de plantas 1
Luxury house with sea view for construction, Maslinica (Šolta) At the entrance to Maslinica,…
$1,05M
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Apartamento 3 habitaciones en Stomorska, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Stomorska, Croacia
Habitaciones 3
Área 91 m²
Piso 2/2
Newly renovated apartment in Stomorska, island of Šolta In the building completed in 2020, t…
$310,003
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Casa 3 habitaciones en Stomorska, Croacia
Casa 3 habitaciones
Stomorska, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 190 m²
Šolta, Gornje Selo, casa de piedra unifamiliar reformada y equipada en 2000., superficie hab…
$346,041
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Casa 5 habitaciones en Necujam, Croacia
Casa 5 habitaciones
Necujam, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Šolta, Nečujam, casa unifamiliar con 3 unidades residenciales, superficie habitable total 14…
$517,908
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Casa 2 habitaciones en Stomorska, Croacia
Casa 2 habitaciones
Stomorska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Solta, Stomorska, apartamento dúplex de 60m2 en primera línea al mar en la primera y segunda…
$138,416
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Parámetros de las propiedades en Opcina Solta, Croacia

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