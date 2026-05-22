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Casas con Jardín en Venta en Opcina Punat, Croacia

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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Punat, Croacia
Casa 5 habitaciones
Punat, Croacia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 256 m²
Número de plantas 4
In the heart of the picturesque town of Punat on the island of Krk, just steps from the coas…
$685,000
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AGENCIJA Elite
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Parámetros de las propiedades en Opcina Punat, Croacia

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