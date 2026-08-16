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Hoteles en venta en Opcina Plitvicka Jezera, Croacia

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Hotel 550 m² en Korenica, Croacia
Hotel 550 m²
Korenica, Croacia
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 550 m²
Cerca de Korenica, Parque Nacional de los Lagos de Plitvice Un pequeño hotel familiar bien e…
$495,992
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