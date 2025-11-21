Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos con garaje en venta en Opcina Omisalj, Croacia

4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Njivice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Njivice, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Nos complace ofrecer a la venta un lujoso apartamento situado en uno de los destinos turísti…
$680,033
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Njivice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Njivice, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
De la diversa cartera inmobiliaria de nuestra agencia a lo largo del Adriático Norte, este m…
$726,531
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Njivice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Njivice, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Venta es un apartamento de lujo situado en uno de los destinos turísticos más atractivos de …
$697,470
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Apartamento 2 habitaciones en Njivice, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Njivice, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Desde la extensa cartera inmobiliaria de nuestra agencia en el norte de Adriatic, destacamos…
$697,470
Dejar una solicitud
