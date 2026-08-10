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Villas en venta en Opcina Kastelir Labinci, Croacia

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Villa 5 habitaciones en Rojci, Croacia
Villa 5 habitaciones
Rojci, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 306 m²
www.biliskov.com ID: 13304 Kaštelir, villa urbana con piscina, sauna y gimnasio Una hermosa …
$1,44M
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Villa 5 habitaciones en Rojci, Croacia
Villa 5 habitaciones
Rojci, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 403 m²
www.biliskov.com ID: 13305 Kaštelir, villa urbana con piscina, sauna y gimnasio Una hermosa …
$1,44M
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Parámetros de las propiedades en Opcina Kastelir Labinci, Croacia

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