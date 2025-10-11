Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Opcina Bistra
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Opcina Bistra, Croacia

Almacén Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
READY BUSINESS en Donja Bistra, Croacia
READY BUSINESS
Donja Bistra, Croacia
Área 39 500 m²
Negocios listos35 km de Zagreb, Croacia, centro logístico 39,500 m2.No proporcionamos servic…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir