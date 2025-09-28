Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Negocio en Venta en Grad Vodnjan, Croacia

READY BUSINESS en Vodnjan, Croacia
READY BUSINESS
Vodnjan, Croacia
Área 25 000 m²
Negocios listosTierra con una planta de energía solar (conectada). Planta solar 2.2 MW, 25.0…
$3,75M
