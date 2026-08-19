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Locales comerciales en venta en Grad Vodice, Croacia

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4 propiedades total found
Hotel 850 m² en Grad Vodice, Croacia
Hotel 850 m²
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 850 m²
Una maravillosa propiedad turística en el destino turístico superpopular de Vodice!¡El edifi…
$1,44M
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Propiedad comercial 1 155 m² en Grad Vodice, Croacia
Propiedad comercial 1 155 m²
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 39
Área 1 155 m²
Vodice, two detached apartment buildings near the sea. Two detached apartment buildings in …
$2,60M
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De inversiones en Grad Vodice, Croacia
De inversiones
Grad Vodice, Croacia
I27716 Zatonska
$310,003
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De inversiones en Grad Vodice, Croacia
De inversiones
Grad Vodice, Croacia
Dalmatia, Sibenik area, 29 key *** hotel near beachHotel Nikola is situated 300m from the pe…
$2,93M
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