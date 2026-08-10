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Propiedades residenciales en venta en Grad Varazdinske Toplice, Croacia

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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Varazdinske Toplice, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Varazdinske Toplice, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 1/1
I25163 Plitvička ulica
$160,536
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Casa en Martinkovec, Croacia
Casa
Martinkovec, Croacia
Área 350 m²
Número de plantas 1
Varaždinske toplice, Martinkovec, a unique property with a beautiful garden and the most bea…
$994,224
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Parámetros de las propiedades en Grad Varazdinske Toplice, Croacia

Baratos
De lujo
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