Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Korcula
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Grad Korcula, Croacia

;
casas independientes
14
15 propiedades total found
Villa en Zrnovo, Croacia
Villa
Zrnovo, Croacia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos a la venta una villa de lujo única en primera línea por el…
$1,37M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 8 habitaciones en Cara, Croacia
Casa 8 habitaciones
Cara, Croacia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 396 m²
Korčula, lado sur, casa en primera fila junto al mar con una superficie de 172m2 en una parc…
$599,805
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zrnovo, Croacia
Casa 3 habitaciones
Zrnovo, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 341 m²
Bienvenido a un oasis de lujo en la encantadora isla de Korčula, situada en Žrnovo, donde es…
$2,00M
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 1 habitación en Racisce, Croacia
Casa 1 habitación
Racisce, Croacia
Habitaciones 1
Área 180 m²
Korčula, Račišće, estamos vendiendo un edificio de negocios de 180m2, en la naturaleza de un…
$173,021
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Zrnovo, Croacia
Casa 4 habitaciones
Zrnovo, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Korčula, Žrnovska Banja, una villa con una superficie habitable de 280m2 y una piscina en la…
$1,44M
Dejar una solicitud
Casa en Grad Korcula, Croacia
Casa
Grad Korcula, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 3
Casa de Piedra Tradicional, 90 m², ciudad de Korčula Ubicada en uno de los rincones más auté…
$276,788
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Racisce, Croacia
Casa 3 habitaciones
Racisce, Croacia
Habitaciones 3
Área 123 m²
Korčula, Račišće, estamos vendiendo una casa de piedra autóctona a 100 metros del mar y a 15…
$144,184
Dejar una solicitud
Apartamento en Grad Korcula, Croacia
Apartamento
Grad Korcula, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 1/3
Apartamento completamente amueblado con balcón y aparcamiento, 33,47 m², Korčula Este aparta…
$149,466
Dejar una solicitud
Casa 11 habitaciones en Zrnovo, Croacia
Casa 11 habitaciones
Zrnovo, Croacia
Habitaciones 11
Área 480 m²
Número de plantas 2
House with Commercial Space, 480 sqm, Žrnovska Banja Located in the village of Žrnovska Banj…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Grad Korcula, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Korcula, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Korcula, near Vela Luka, detached house in the second row from the sea, 30m from the sea, 1…
$576,735
Dejar una solicitud
Casa en Cara, Croacia
Casa
Cara, Croacia
Área 182 m²
Número de plantas 2
Unique Opportunity to Create a Home in the Heart of Korčula In the heart of the charming vil…
$132,858
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zrnovo, Croacia
Casa 3 habitaciones
Zrnovo, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 341 m²
Bienvenido a un oasis de lujo en la encantadora isla de Korčula, situada en Žrnovo, donde es…
$1,94M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Racisce, Croacia
Casa 4 habitaciones
Racisce, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Korčula, Račišće, casa unifamiliar en el centro, situada a 25m2 del mar. La superficie habit…
$635,223
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Cara, Croacia
Casa 4 habitaciones
Cara, Croacia
Habitaciones 4
Área 170 m²
Korcula - Cara. Detached house overlooking the open sea and the vineyards of Posip. The hou…
$114,194
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Grad Korcula, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Korcula, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Korčula, casco antiguo, casa de piedra en una fila en 4 plantas, planta baja área 54m2. La c…
$807,429
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir