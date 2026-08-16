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Casas en Venta en Grad Jastrebarsko, Croacia

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Casa 8 habitaciones en Plesivica, Croacia
Casa 8 habitaciones
Plesivica, Croacia
Habitaciones 8
Área 600 m²
www.biliskov.com ID: 14462Jastrebarsko, Vlaškovec Un amplio rancho-estado con 3 edificios co…
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Casa en Jastrebarsko, Croacia
Casa
Jastrebarsko, Croacia
Área 1 100 m²
I20659 Bana Jelačića
$1,66M
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Casa 7 habitaciones en Jastrebarsko, Croacia
Casa 7 habitaciones
Jastrebarsko, Croacia
Habitaciones 7
Área 300 m²
I28025 Dr. Ante i Davida Starčevića
$474,962
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Parámetros de las propiedades en Grad Jastrebarsko, Croacia

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