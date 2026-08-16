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Propiedades residenciales en venta en Grad Ivanic Grad, Croacia

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1 propiedad total found
Casa 11 habitaciones en Ivanic Grad, Croacia
Casa 11 habitaciones
Ivanic Grad, Croacia
Habitaciones 11
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Ivanić Grad Edificio residencial y comercial independiente con una superficie de 260 m2 en p…
$494,839
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