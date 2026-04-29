Villas en venta en Grad Cres, Croacia

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Villa en Grad Cres, Croacia
Villa
Grad Cres, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Super-villa con piscina y vistas al mar en la isla de Cres, a solo 700 metros del mar!De hec…
$1,96M
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