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Bungalow en venta en Croacia

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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Opcina Barban, Croacia
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Opcina Barban, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
SVENTVINCENAT – BARBANnuevo bungalow 102m2 con piscinaISTRIA – CROATIA Nuestro nuevo proyect…
$373,109
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