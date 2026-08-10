Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Residencial
  4. Estudio
  5. Jardín

Estudios con Jardín en venta en Camboya

;
Phnom Penh
15
Khan Boeng Keng Kang
3
Khaet Preah Sihanouk
6
Khan Daun Penh
4
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Phnom Penh, Camboya
Estudio 1 habitación
Phnom Penh, Camboya
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 29/60
Studio apartment "turnkey" with an area of ​​31 sq.m. on the 29th floor of a residential com…
$98,890
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Camboya

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir