Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Varna
  4. Residencial
  5. Adosado

Adosados en Venta en Varna, Bulgaria

Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Varna, Bulgaria
Adosado Adosado 2 habitaciones
Varna, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2/2
Nuevos apartamentos y villas en VARNA del mejor desarrollador !!200 - 600 m de la playa!Plan…
$82,000
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Your Invest Home
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Varna, Bulgaria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir