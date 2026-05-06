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Áticos en Venta Varna, Bulgaria

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Ático Ático 4 habitaciones en Varna, Bulgaria
Ático Ático 4 habitaciones
Varna, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Descripción del objeto: Venta es una casa llave en mano en un moderno complejo cerrado llama…
$281,522
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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