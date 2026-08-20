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Casas en Venta en Varna, Bulgaria

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Casa 5 habitaciones en Varna, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Varna, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 1 900 m²
Piso 2/2
Se ofrece una villa de lujo a la venta a 18 km de la ciudad de Varna, junto a un roble. En u…
$2,00M
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Casa en Varna, Bulgaria
Casa
Varna, Bulgaria
Número de plantas 2
🏡 DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD Casa moderna de dos plantas en Forest Club cerca de Varna …
$350 829
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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