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Propiedades residenciales en venta en Valchi Dol, Bulgaria

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Apartamento en Shtipsko, Bulgaria
Apartamento
Shtipsko, Bulgaria
El edificio es adecuado para hacer negocios, a 50 km de Varna.Beneficios- Región de Varnensk…
$61,202
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