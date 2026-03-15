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Propiedades residenciales en venta en Tsar Kaloyan, Bulgaria

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Tsar Kaloyan, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Tsar Kaloyan, Bulgaria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Piso 2/2
IBG Real Estate vende local industrial con un área total de 126 metros cuadrados en el 3er p…
$29,066
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
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