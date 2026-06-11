Oficinas en Venta en Sveti Vlas, Bulgaria

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Oficina 105 m² en Sveti Vlas, Bulgaria
Oficina 105 m²
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 105 m²
Número de plantas 1
🏢 Inmobiliaria Comercial en la Santa Vas: Objeto Comercial PreparadoOfrecemos a la venta una…
$258,863
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Agencia
Bulgarian Expert
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