Villas en venta en Sozopol, Bulgaria

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Villa en Sozopol, Bulgaria
Villa
Sozopol, Bulgaria
Dormitorios 6
Área 300 m²
Objektbeschreibung: ¡Acción al 31.12.2025! ¡Propuesta de la cama del mar! Sólo ahora ofrecem…
$639,460
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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