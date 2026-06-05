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Estudios con piscina en venta en Sozopol, Bulgaria

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Estudio 1 habitación en Sozopol, Bulgaria
Estudio 1 habitación
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 4/5
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas frontales al mar en…
$119,320
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Parámetros de las propiedades en Sozopol, Bulgaria

con Jardín
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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