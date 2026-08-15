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Propiedades residenciales en venta en Sofia, Bulgaria

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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Kostinbrod, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Kostinbrod, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
$40,022
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Casa 3 habitaciones en Yarlovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Yarlovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Real estate’s agency KVADRAT presents renovated, small house in pure and peaceful mountain r…
$45,431
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