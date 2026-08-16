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Apartamentos en venta en Sofia City, Bulgaria

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Sofía
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Área 170 m²
Piso 3/6
DREAM SEEN IMMOVABLES IMMUNITIES Vende apartamento de cuatro pisos con ACT 16 en prados Mana…
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Apartamento 2 habitaciones en Sofía, Bulgaria
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Apartamento en Pancharevo, Bulgaria
Apartamento
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Le presentamos un complejo de cinco casas adosadas de una sola familia, en una zona tranquil…
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Área 64 m²
$251,464
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Área 102 m²
Piso 2/9
NO COMISION DESDE EL BUYER! DREAM SEEN IMMOVABLES IMMUNITIES Venta es apartamento de dos dor…
$232,922
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Apartamento 3 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
$179,044
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Agencia "Kvadrat" se complace en ofrecerle un apartamento de dos dormitorios en el distrito …
$109,287
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Apartamento 2 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
$346,674
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Apartamento 1 habitación en Sofía, Bulgaria
Apartamento 1 habitación
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
$52,318
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Área 78 m²
$270,442
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Área 149 m²
$705,759
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Apartamento 2 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 2 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
$91,847
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Área 70 m²
Presentamos a su atención el nuevo proyecto en la ciudad de Sofía de un inversionista con 15…
$225,368
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Apartamento 3 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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$133,702
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Estudio 1 habitación en Sofía, Bulgaria
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Habitaciones 1
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Precio en demanda
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
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$596,633
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Apartamento 2 habitaciones en Sofía, Bulgaria
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Área 93 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos un confortable apartamento de 3 habitaciones en una ubicac…
$474,258
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Apartamento 1 habitacion en Sofía, Bulgaria
Apartamento 1 habitacion
Sofía, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
$209,254
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Área 135 m²
Descripción del objeto: Presentamos un apartamento de 4 habitaciones exclusivamente renovado…
$568,182
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
$189,531
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International real estate agency Habita
Idiomas hablados
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Apartamento 3 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Apartamento 3 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 3
Área 131 m²
$117,685
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Área 140 m²
Piso 4/5
¡Ninguna COMISION DEL BUYER! DREAM SEEN IMMOVABLES IMMUNITIES Venta es un apartamento de dos…
$350,687
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
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Área 68 m²
$264,511
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
Sofía, Bulgaria
Área 70 m²
$183,853
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
Apartamento
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Área 93 m²
Piso 5/7
¡Ninguna COMISION DEL BUYER! DREAM SEEN IMMOVABLES IMMUNITIES Vende un apartamento de un dor…
$234,428
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Apartamento 2 habitaciones en Sofía, Bulgaria
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Sofía, Bulgaria
Habitaciones 2
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Nº de cuartos de baño 1
Área 10 m²
$80,221
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Apartamento 3 habitaciones en Sofía, Bulgaria
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Habitaciones 3
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Apartamento en Pancharevo, Bulgaria
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Piso 1/4
DREAM SEEN IMMOVABLES IMMUNITIES En venta es un apartamento de dos dormitorios en el pueblo …
$224,074
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Apartamento 2 habitaciones en Sofía, Bulgaria
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Apartamento en Sofía, Bulgaria
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Sofía, Bulgaria
Área 190 m²
Descripción del objeto: Estamos ofreciendo una amplia maisonette de 4 habitaciones en Sofía,…
$469,620
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Tipos de propiedades en Sofia City

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Sofia City, Bulgaria

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
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