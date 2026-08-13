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Propiedades residenciales en venta en Sliven, Bulgaria

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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Sliven, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sliven, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 922 m²
Piso 4/4
#23720287Mansión de lujo en Sliven Mansión de lujo de 4 plantas en Peach Valley, Sliven.Cost…
$824,860
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