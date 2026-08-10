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Propiedades residenciales en venta en Silistra, Bulgaria

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2 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Stefan Karadja, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Stefan Karadja, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 2
Situado en el borde de un pequeño y tranquilo pueblo, esta casa bien mantenida de dos planta…
$24,384
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 4 habitaciones en Popina, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Popina, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de ofrecer una encantadora casa en venta en el pueblo bien organizado sit…
$23,037
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IBG REAL ESTATES LTD
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Parámetros de las propiedades en Silistra, Bulgaria

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Baratos
De lujo
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