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Apartamentos en venta en Shabla, Bulgaria

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Apartamento en Shabla, Bulgaria
Apartamento
Shabla, Bulgaria
Área 22 686 m²
La parcela es de 3400 m2. Se encuentra a 300 m de la playa de arena y a 15 m de la fuente mi…
$56,757
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