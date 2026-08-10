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Propiedades residenciales en venta en Shabla, Bulgaria

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2 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Durankulak, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Durankulak, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Descripción del objeto: Venta es una casa para la renovación completa con una gran parcela. …
$12,561
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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Apartamento en Shabla, Bulgaria
Apartamento
Shabla, Bulgaria
Área 22 686 m²
La parcela es de 3400 m2. Se encuentra a 300 m de la playa de arena y a 15 m de la fuente mi…
$56,757
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