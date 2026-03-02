Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Senovo
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Senovo, Bulgaria

1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Senovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Senovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de ofrecer esta casa totalmente reformada de una sola planta, situada en …
$30,712
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir