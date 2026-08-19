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Casas en Venta en Primorsko, Bulgaria

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2 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Novo Panicharevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Novo Panicharevo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Piso 1/1
Ofrecemos una casa amueblada de una planta con jardín y piscina en el pueblo de Novo Panicha…
$136,372
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Casa 7 habitaciones en Primorsko, Bulgaria
Casa 7 habitaciones
Primorsko, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
For sale a luxury house, divided into three independent apartments, in the center of Primors…
$439,911
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Parámetros de las propiedades en Primorsko, Bulgaria

con Jardín
con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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