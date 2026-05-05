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Villas con Terraza en venta en Pomorie, Bulgaria

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1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Villa 4 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
🏡Elegante Villa con amplio patio en Victoria Hill - Documentos listos!Ponemos a su atención …
$437,957
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Agencia
Bulgarian Expert
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Parámetros de las propiedades en Pomorie, Bulgaria

con Jardín
Baratos
De lujo
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