Apartamentos de varios niveles con Jardín en venta en Pomorie, Bulgaria

Aheloy
4 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Piso 6/6
Ofrecemos un espacioso apartamento amueblado de un dormitorio con vistas panorámicas al mar …
$177,632
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Piso 5/7
Ofrecemos un espacioso dúplex amueblado de varias habitaciones con VISTA FRONTAL AL ​​MAR en…
$410,327
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Piso 6/6
Ofrecemos un espacioso dúplex amueblado de dos dormitorios con vistas parciales al mar en PR…
$177,632
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 6/6
Ofrecemos un espacioso dúplex amueblado de dos dormitorios con vistas al mar en PRIMERA LÍNE…
$175,295
