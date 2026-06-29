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Chalets en venta en Pomorie, Bulgaria

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Chalet 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Chalet 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Descripción del objeto: Estamos ofreciendo una moderna casa de una sola familia en Kamenar (…
$227,756
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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