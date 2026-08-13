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Propiedades residenciales en venta en Pleven, Bulgaria

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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Pleven, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Pleven, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates se complace en ofrecerle esta increíble propiedad con casa, jardín perfecta…
$110,110
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
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