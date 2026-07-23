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Propiedades residenciales en venta en Pepelina, Bulgaria

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1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Pepelina, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Pepelina, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta casa rural bien cuidada, situada en un pueblo p…
$25,755
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Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Pepelina, Bulgaria

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